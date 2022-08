கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மரண வழக்கு! ஜிப்மர் ஆய்வறிக்கையை பெற்றோரிடம் தர முடியாது! நீதிமன்றம் அதிரடி!

Villupuram

oi-Rajkumar R

விழுப்புரம் : கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி மாணவி மர்ம மரணம் தொடர்பாக ஜிப்மர் மருத்துவ குழுவால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆய்வறிக்கையை பெற்றோர் தரப்பிடம் ஒப்படைக்க முடியாது என விழுப்புரம் தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றம் கூறியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் தனியார் பள்ளியில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு படித்து வந்த மாணவி ஒருவர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பள்ளி வளாகத்தில் மாடியில் இருந்து கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் கீழே விழுந்து உயிரிழந்தார்.

இதனை அடுத்து அங்கு பெரும் கலவரம் வெடித்தது. மாணவியின் உறவினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என பல்வேறு தரப்பினர் பள்ளிக்குள் புகுந்து அங்கு இருந்த பொருட்களை அடித்து நொறுக்கியதோடு பேருந்துகளுக்கும் தீ வைத்தனர்.

