மனைவி மீது சந்தேகம்..வயிற்றில் எட்டி உதைத்த கொடூர கணவன்..கரு கலைந்து பெண் பலி..விழுப்புரத்தில் சோகம்

Villupuram

விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே மனைவி மீது சந்தேகம் அடைந்த கணவன், கர்ப்பிணியாக இருந்த மனைவியின் வயிற்றில் எட்டி உதைத்துள்ளார். இதில், அதிகப்படியான ரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டு மனைவி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். விழுப்புரம் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கணவன் செல்வபாண்டியன் எனபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

விழுப்புரம் மாவட்டம் கண்டாச்சிபுரம் அருகே வீரங்கிபுரம் என்ற கிராமம் உள்ளது.

இந்த கிராமத்தை சேர்ந்த சந்திரசேகர் என்பவரின் மகள் பாரதி. சென்னையில் உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்த பாரதிக்கும் ஈஸ்வரன் என்பவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது

English summary

Suspicious of his wife near Villupuram, the husband kicked his pregnant wife in the stomach. In this, the wife died due to excessive bleeding. The police arrested Selvapandiyan, the husband, in connection with the incident which caused a stir in Villupuram area.