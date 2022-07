பாஸ்தா சாப்பிட்டதால் இளம்பெண் பலி..? அதிர்ச்சி சம்பவம்.. ஹோட்டலில் அதிரடி ரெய்டு.. தீவிர விசாரணை!

Villupuram

oi-Vignesh Selvaraj

செஞ்சி : விழுப்புரம் அருகே பாஸ்தா சாப்பிட்ட இளம்பெண் உயிரிழந்த சமபவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இளம்பெண் உயிரிழந்ததற்கு காரணம் பாஸ்தா தானா என தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

சமீபத்தில் ஷவர்மா சாப்பிட்ட மாணவி பலியான சம்பவத்தால் ஏற்பட்டிருந்த பீதியே இன்னும் அகல்வதற்குள், குழந்தைகளின் ஃபேவரிட் உணவான பாஸ்தாவிலும் பிரச்சனை ஏற்பட்டிருப்பது பெற்றோர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

பலியான இளம்பெண் பாஸ்தா சாப்பிட்ட கடையில் உணவுப் பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு மாதிரிகளை சோதனைக்கு அனுப்பியுள்ளனர்.

Young girl died who ate pasta near Villupuram has caused shock. Food safety officials have inspected the shop where the victim ate pasta and sent samples for testing.