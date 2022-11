கன மழை எச்சரிக்கை.. சதுரகிரி கோவிலுக்கு செல்ல அனுமதியில்லை..பக்தர்கள் ஏமாற்றம்

Virudhunagar

oi-Jeyalakshmi C

விருதுநகர்: மிக கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதால் கார்த்திகை மாத தேய்பிறை பிரதோஷம், அமாவாசை நாட்களில் சதுரகிரி மலை கோவிலுக்கு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மலையேற வனத்துறை தடை விதித்துள்ளதால் பக்தர்கள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர்.

காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் மையம் கொண்டுள்ளதால் தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் பலத்த மழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. வட கிழக்கு பருவமழை தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் தீவிரமடைந்துள்ளது. ஆறுகளில் நீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

மிக கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக சதுரகிரி கோவிலுக்கு செல்லவும் மலையேறி சாமி தரிசனம் செய்யவும் பக்தர்களுக்கு இன்று முதல் 4 நாட்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொட்டும் கனமழை..ஓடைகளில் பெருக்கெடுத்த வெள்ளம்..சதுரகிரி மலையேற தடை விதித்த வனத்துறை

English summary

Due to very heavy rain warning, it is prohibited to visit the Sathuragiri hill temple on Teipirai Pradosham and Amavasya days of the month of Kartika. Devotees are disappointed as the forest department has banned the trek.