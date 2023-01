சீனுக்கு வந்த எச்.ராஜா.. அண்ணாமலை - காயத்ரி சண்டை பற்றி கருத்து! ‘ஓபனா பேச வேணாம்’ என அட்வைஸ்

Virudhunagar

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

விருதுநகர்: காயத்ரி ரகுராம் தனிப்பட்ட முறையில் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தால் மாநில தலைமையிடமோ அல்லது தேசிய தலைமையிலோ தெரிவித்து இருக்கலாம் என்று பாஜக முன்னாள் தேசிய செயலாளர் எச்.ராஜா தெரிவித்து இருக்கிறார். கட்சி பிரச்சனையை பொது இடத்தில் விவாதிக்க மாட்டேன். யாரும் அதுகுறித்து பொது வெளியில் பேச வேண்டாம் எனவும் அவர் அறிவுறுத்தினார்.

விருதுநகர் சாத்தூர் அருகே நென்மேனி கிராமத்தில் உள்ள வைப்பாற்றில் அரசு மணல் குவாரி அமைப்பதை கண்டித்து பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய பொதுக்குழு உறுப்பினர் எச்.ராஜா தலைமையில் இருக்கன்குடி பேருந்து நிலையத்தில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பாஜக கிழக்கு மாவட்ட தலைவர் பாண்டுரங்கன் மற்றும் ஏராளமான பாஜக தொண்டர்கள், நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். இந்த ஆர்பாட்டத்தில் மணல் குவாரி அமைப்பதற்கும் திமுக அரசுக்கும் எதிராக கோஷம் எழுப்பப்பட்டது.

சுப்ரமணியன் சாமி எவ்ளோ பெரிய மனுஷன்.. அண்ணாமலை அவரையும் மதிக்கல! புதிய பஞ்சாயத்தை கிளப்பும் காயத்ரி

English summary

Former BJP National Secretary H. Raja said that if Gayathri Raghuram was personally affected, he could have informed the state leadership or the national leadership. I will not discuss party issues in public. He advised that no one should talk about it in public.