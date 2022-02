'ஜெயித்தவுடன் கவுன்சிலர்கள் கட்சி மாறினால் வீடு புகுந்து வெட்டுவேன்'.. அதிமுக பிரமுகர் மிரட்டல்

Virudhunagar

oi-Rayar A

விருதுநகர்: அதிமுகவில் ஜெயித்து எந்த கவுன்சிலர் கட்சி மாறினாலும் அவரை வீடுபுகுந்து வெட்டுவேன் என்று சாத்தூர் அதிமுக ஒன்றிய செயலாளர் பேசியதால் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது. தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் பிப்ரவரி 19-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது.

சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

English summary

The controversy has arisen as the AIADMK secretary of Sattur has said that he will cut down any councilor who wins the AIADMK and changes his party. Urban local body elections in Tamil Nadu are scheduled to be held on February 19 in a single phase