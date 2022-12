டைவர்ஸ் பெண்கள் குறி.. நீ ரொம்ப அழகா இருக்க! 20 பெண்கள்..100 சவரன் அபேஸ்! கதிகலங்க வைத்த கார்த்தி!

Virudhunagar

oi-Rajkumar R

விருதுநகர் : விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே 20 பெண்களை மணந்து 100 பவுன் நகைகளை அபேஸ் செய்த மோசடி மன்னனை விருதுநகர் காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ள நிலையில் பெண்களை ஏமாற்றியது எப்படி? காவல்துறையில் சிக்கியது எப்படி என அதிர வைக்கும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சாத்தூர் அருகே வல்லம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஜான்சிராணி வயது. இவருக்கு கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்னர் திருமணமானது. ஆனால் அவரது கணவர் இறந்து விட்ட நிலையில் வல்லம்பட்டியில் தன்னுடைய தாயாருடன் வசித்து வந்து உள்ளார்

இந்த நிலையில் தன்னுடைய தாயாரின் வற்புறுத்தலின் பேரில் இரண்டாவது திருமணத்திற்கு மாப்பிள்ளை கேட்டு திருமண தகவல் மையத்தில் பதிவு செய்து உள்ளார். இரண்டாவது திருமணத்திற்கு பதிவு செய்த ஒரு சில நாட்களில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியை சேர்ந்த கார்த்திக் ஆரோக்கியராஜ் என்பவர் ஜான்சிராணியை தொடர்பு கொண்டு பேசி உள்ளார்.

English summary

Virudhunagar police have arrested a fraudster who married 20 women and stole 100 pounds worth of jewelery near Sattur in Virudhunagar district. In this case, how to deceive women? Shocking information has been released about how he was caught by the police.