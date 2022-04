Virudhunagar

oi-Nantha Kumar R

சாத்தூர்: விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூரில் பெட்ரோல், டீசல், எரிவாயு விலை உயர்வு, சுங்ககட்டணம் அதிகரிப்பு ஆகியவற்றை குறைக்க வலியுறுத்தியும், மத்திய அரசின் மக்கள் விரோத போக்கை கண்டித்தும் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் கோவில் முன்பு 1008 தேங்காய் உடைத்து நூதன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது.

காளியம்மா.. மத்திய அரசுக்கு எடுத்து சொல்லும்மா.. விருதுநகரில் வீறு கொண்டு எழுந்த காங்கிரஸ்

இந்தியாவில் 5 மாநில தேர்தல் முடிவடைந்த நிலையில் தொடர்ச்சியாக பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்து வருகிறது. எரிவாயு சிலிண்டர் விலையும் அதிகரித்து வருகிறது.

மேலும் சுங்கச்சாவடி கட்டணமும் ஏற்றம் கண்டுள்ளது. இதனால் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் தானாகவே உயரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

In Virudhunagar district, 1008 coconuts were smashed in front of the temple on behalf of the Congress party, demanding a reduction in petrol, diesel, gas and tariff hikes and condemning the anti-people attitude of the Union government.