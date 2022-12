எனக்கே விபூதி அடிச்சீட்டீங்கல்ல! பாஜக லோக்கல் கையிடம் ஆட்டைய போட்ட மாவட்ட தலைகள்! பரபர விருதுநகர்!

Virudhunagar

oi-Rajkumar R

விருதுநகர் : விருதுநகரில் அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக 9 லட்சத்தை மோடி செய்த பாஜக நிர்வாகி கலையரசன் என்பவரை மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசாரால் கைது செய்துள்ள நிலையில்,புகார் கொடுத்ததும் பாஜக நிர்வாகிதான் என்பது லோக்கல் அரசியலில் பரபரப்பை கிளப்பியிருக்கிறது.

என்னதான் ஆச்சு தமிழக பாஜகவுக்கு என்பது போல் கட்சியின் மேல்மட்ட தலைவர்கள் தொடங்கி கட்சியின் கடைநிலை தொண்டர்கள் வரை அடுத்தடுத்து ஏதாவது ஒரு சர்ச்சைகளில் சிக்கி வருகின்றனர். கேடி ராகவன், டெய்சி ராணி - சூர்யா சிவா சர்ச்சை, காயத்ரி ரகுராம் நீக்கம், என அடுத்தடுத்து ஏதாவது பிரச்சினைகள் அடிக்கடி எழுகிறது.

இது ஒரு புறம் என்றால் மாவட்ட அளவிலான தலைவர்களும் அடுத்தடுத்து பல வழக்குகள் சிக்கி வருகின்றனர். குறிப்பாக மோசடி உள்ளிட்ட சர்ச்சைகளில் சிக்கி கைதாவது என அடுத்தடுத்து வெளிவரும் செய்திகளால் கட்சி தலைமை கடும் அதிருப்தியடைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

English summary

While the district crime branch police has arrested the BJP executive Kaliyarasan, who Modi paid 9 lakhs to get a government job in Virudhunagar, the fact that it was the BJP executive who filed the complaint has created a stir in local politics.