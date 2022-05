"ஆபத்தான நிகழ்வு!" வெறும் 3 நாட்களில்.. பூமிக்கு மிக அருவே வரும் ஆஸ்டிராய்டு! வார்னிங் தரும் நாசா

Washington

வாஷிங்டன்: பூமியை நோக்கி வரும் மிகப் பெரிய ஆஸ்டிராய்டு ஒன்று குறித்து அமெரிக்காவின் நாசா ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

ஆஸ்டிராய்டுகள் எனப்படும் சிறுகோள்கள் நமது விண்வெளியில் தொடர்ந்து சுற்றிக் கொண்டே இருக்கும். பெரும்பாலும் இதுபோன்ற ஆஸ்டிராய்டுகளால் பூமிக்கு எந்தவொரு ஆபத்தும் ஏற்படாது.

சில சமயங்களில் மட்டும் இந்த ஆஸ்டிராய்டுகள் பூமியின் சுற்றுவட்டார பாதையில் நுழையும். இருப்பினும், அவை பூமியை அடையும் முன்னரே அதிக வெப்பத்தில் எரிந்து சாம்பல் ஆகிவிடும்.

