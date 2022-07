ஆசையா வளர்த்தவருக்கே ஆப்பு வைத்த பாம்பு.. துப்பாக்கியால் சுட்ட போலீசார்..அமெரிக்காவில் திக் திக்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் ஆசை ஆசையாய் வளர்த்த செல்ல பாம்பே அவரது கழுத்தை நெரித்து கொல்ல முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செல்லமாக நாய், பூனை வளர்க்கப்படுவதை நம்ம ஊரில் எங்கும் காணலாம். ஏன், நாமே கூட அதை வளர்த்து வருவோம். இதே போல தான் வெளிநாடுகளில் யானை, சிங்கம், குரங்கு ஆகிய வன விலங்குகளைக் கூட வீட்டில் செல்லப்பிராணிகளாக வளர்த்து வருகின்றனர்.

இதை நாம் அவ்வப்போது செய்திகளில் கேட்டறிந்தது உண்டு. ஆனால் பாம்பை செல்லப்பிரணியாக வளர்த்து வருவதை அதிகம் கேள்விப்பட்டது இல்லை என்றே சொல்லலாம்.

போட்டுத் தாக்கும் மங்கி பாக்ஸ்.. இந்தியாவுக்கு ஆபத்தா? எடுக்க வேண்டி நடவடிக்கை என்ன! விரிவான தகவல்

English summary

In US 15 foot long snake shoot by a police, that was Wrapped Around Owner's Neck. The snake didn't die immediately and it slithered away.