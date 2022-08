6 மாதமாக நீடிக்கும் போர்.. ரஷ்யாவின் தாக்குதலால் உக்ரைனில் இத்தனை அப்பாவி மக்கள் பலியா?.. பகீர் தகவல்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கிய உக்ரைன்-ரஷ்யா போரில், உக்ரைனில் மட்டும் இதுவரை 5 ஆயிரத்து 500க்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகியிருப்பதாக ஐநா மதிப்பிட்டுள்ளது.

உக்ரைன் நேட்டோ கூட்டமைப்பில் சேருவதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த ரஷ்யா, அந்நாடு மீது கடந்த பிப்ரவரி 24 ஆம் தேதி போர் தொடுத்தது.

உக்ரைன் மீது பல பகுதிகளிலும் ரஷ்ய படைகள் குண்டு மழை பொழிந்தன. உக்ரைனின் ராணுவ கட்டமைப்புகளை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தப்படும் என்று ரஷ்யா முதலில் கூறியது.

ஜெயலலிதா மரணத்தில் உள்ள மர்மம் வெளியாகுமா?.. ஆறுமுகசாமி ஆணையம் இன்று விசாரணை அறிக்கை தாக்கல்

English summary

The UN estimates that more than 5,500 people have been killed in the Ukraine-Russia war that began last February.