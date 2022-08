அமெரிக்கா-ரஷ்யா அணுஆயுத போர் வெடித்தால்.. 'கடும் பஞ்சம், 500 கோடி பேர் பலியாகலாம்' ஆய்வாளர்கள் பகீர்

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்கா-ரஷ்யா இடையே போர் ஏற்பட்டால், ''உலக நாடுகளில் கடும் பஞ்சம் ஏற்படும் என்றும், சுமார் 500 கோடி பேர் பலியாகலாம் எனவும் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ரஷ்யா - உக்ரைன் போர் மற்றும் சீனா - தைவான் பிரச்சினை, ஒருபக்கம் வடகொரியாவின் அச்சுறுத்தல் என தொடர்ந்து உலக அரங்கில் போர் பதற்றம் நீடித்துக் கொண்டே உள்ளது.

அணு ஆயுத பலம் கொண்ட நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்படும் மோதல் சர்வதேச சமூகத்தினரை கவலை கொள்ளச்செய்துள்ளது.

246 ஆண்டுகளில் வெறும் 17 ஆண்டுகள் மட்டுமே போரின்றி இருந்த அமெரிக்கா; போரை வணிகமாக மாற்றிய கதை

If there is a war between the United States and Russia, analysts have said that there will be a severe famine in the countries of the world and about 500 million people may die.