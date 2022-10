ரொம்ப நல்ல திருடனோ?.. லேப்டாப்பை திருடிவிட்டு உரிமையாளருக்கு உருக்கமாக மெயில் அனுப்பிய திருடன்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: வீடு புகுந்து மடிக்கணினியை திருடிவிட்டு சென்ற திருடன், "ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? என் அவசர தேவைக்காக உங்கள் லேப்டாப்பை நான் திருடிவிட்டேன்" என்று வீட்டு உரிமையாளருக்கு மெயில் அனுப்பிய வினோத சம்பவம் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

வீடு புகுந்து திருடிவிட்டு மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி வைத்து விட்டு சென்றதாக செய்திகளில் வெளியானதை கேள்வி பட்டு இருக்கிறோம்.

இதேபோல், கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் செல்போனை திருடிய திருடனுக்கு போன் செய்து செல்போனை பறிகொடுத்தவர் பேசும் காட்சிகளும் சமூக ஊடகங்களில் வேகமாக பரவின.

English summary

A strange incident of a thief who broke into a house and stole a laptop sent a mail to the home owner saying, "Bro, how are you? I stole your laptop for my urgent need" is going trend on the internet.