தைவானில் நிலநடுக்கம்: 'பொம்மை போல் குதித்த ரயில்'.. பரவும் வீடியோ.. அதிர்ந்து போன பயணிகள்!

வாஷிங்டன்: தைவான் நாட்டில் இன்று மதியம் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால், அங்குள்ள ஒரு ரயில் நிலையத்தில் நிற்கும் ரயில் ஒன்று பொம்மை போல் குழுங்குகின்ற வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் தீயாக பரவி வருகிறது.

தைவான் கிழக்கு கடற்கரையில் நேற்று இரவு திடீரென நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டது. இதனால் நாட்டின் பல இடங்களில் கட்டிடங்கள் குலுங்கின. மக்களும் பதற்றமடைந்தனர்.

அங்கு அடிக்கடி நிலநடுக்கம் ஏற்படுவது வழக்கம் தான். ஆனால் நேற்று 6.6 என்ற அளவில் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டதால் பெரும்பாலான கட்டிடங்கள் குலுங்கினர்.

Due to the earthquake that struck Taiwan this afternoon, a video of a train standing at a railway station collapsing like a toy is currently going viral on social media.