'நான் அவன் இல்லை' பாணியில் ஏமாற்றும் சீரியல் டேட்டர்! ஒட்டுமொத்த நியூயார்க் பெண்கள் தேடும் ஒற்றை ஆண்

வாஷிங்டன்: நியூயார்க் நகரை சேர்ந்த ஆண் ஒருவரை அங்குள்ள ஒட்டுமொத்த பெண்களும் வலைவிரித்து தேடி வருகின்றனர்.

அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரைச் சேர்ந்த ஒருவர் பல்வேறு பெண்களுடன் டேட்டிங் செய்துவிட்டு திடீரென மாயமாகிவிடுவதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.

இது தொடர்பாக டிக்டாக்கில் வெளியான வீடியோ ஒன்று திடீரென டிரெண்டிங் ஆனது. மேலும், யார் பல்வேறு பெண்கள் தேடும் அந்த ஒற்றை நபர் யார் என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

New york mak had been dating several women simultaneously. New York City TikTok has been flooded with warnings about a man named Caleb.