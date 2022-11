‛‛26 தலைவர்கள்’’ கொத்தாக தூக்கிய பாஜக.. இமாச்சலில் நாளை மறுநாள் தேர்தல்.. காங்கிரசுக்கு பெரிய ஷாக்

Washington

oi-Vigneshkumar

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேசத்தில் நாளை மறுநாள் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் 26 காங்கிரஸ் தலைவர்களை ஒரே நேரத்தில் காங்கிரஸில் இருந்து பாஜக கொத்தாக தூக்கியது. இதனால் காங்கிரஸ் கட்சி ஷாக் அடைந்துள்ளது.

இமாச்சல பிரதேசத்தில் மொத்தம் 68 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் ஒரே கட்டமாக நவம்பர் 12ல் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி நாளை மறுநாள் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதில் பதிவாகும் ஓட்டுக்கள் டிசம்பர் 8 ல் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் வெளியாக உள்ளது.

அட! அண்ணாமலையை புறக்கணிக்கலை.. இமாச்சல பிரதேச தேர்தலில் வானதி சீனிவாசன் சூறாவளி பிரசாரம்!

English summary

26 Congress leaders joined the BJP at the same time as the assembly elections in Himachal Pradesh are going to be held the day after tomorrow. The Congress party is in shock due to this.