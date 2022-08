முதல் முறை.. ஐநா சபையில் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக ஓட்டளித்த இந்தியா! உக்ரைன் போர் விவகாரத்தில் என்னாச்சு?

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து 6 மாதங்கள் கடந்த நிலையில் முதல் முறையாக ஐநா சபையில் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக இந்தியா ஓட்டளித்துள்ள சம்பவம் நடந்துள்ளது.

உக்ரைன்-ரஷ்யா ஆகியவை அண்டை நாடுகளாக உள்ளன. ஒரு காலத்தில் உக்ரைன் என்பது ஒருங்கிணைந்த சோவியத் யூனியனாக இருந்தது. இந்நிலையில் தான் தற்போது தனித்தனி நாடுகளாக ரஷ்யா, உக்ரைன் உள்ளன.

இந்நிலையில் தான் எல்லை தொடர்பான விவகாரத்தில் ரஷ்யா-உக்ரைன் இடையே மோதல் போக்கு ஏற்பட்டு வந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 24ம் தேதி உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் நடவடிக்கையை துவங்கியது.

