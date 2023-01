வாவ்! என்ன வாகனம்.. நின்ற இடத்தில் இருந்து அப்படியே பறந்த நபர்.. வியந்து பதிவிட்ட ஆனந்த் மகிந்திரா

மீட்பு பணிகளுக்கு பெரிதும் பயன்படக்கூடிய வகையில் தயாரிக்கப்பட்டு வரும் புதுமையான ஜெட்சூட் பயண கருவி குறித்த வீடியோவை தொழில் அதிபர் ஆனந்த் மகிந்திரா பகிர்ந்துள்ளார்.

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: மீட்பு பணிகளுக்கு பெரிதும் பயன்படக்கூடிய வகையில் தயாரிக்கப்பட்டு வரும் புதுமையான ஜெட்சூட் பயண கருவி குறித்த வீடியோவை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பிரபல தொழில் அதிபர் ஆனந்த் மகிந்திரா பதிவிட்டுள்ளார். இந்த புதுமையான ஜெட் சூட் பற்றி நெட்டிசன்கள் பலரும் தங்கள் கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

நாடறிந்த தொழில் அதிபர் ஆனந்த் மகிந்திரா ட்விட்டரில் படு ஆக்டிவாக இருக்கக் கூடியவர். அவரது ட்விட் பதிவுகள் பெரும்பாம்பாலும் நெட்டிசன்கள் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் இருக்கும்.

ஆனந்த மகிந்திரா சமூக வலைத்தளங்களிலும் அதிகம் ஈடுபாடு காட்டுபவர். தனக்கு பிடித்தமான துணுக்குகள், தன்னம்பிக்கை ஊட்டும் வீடியோக்கள், எளிய பின்னணியில் இருந்து சாதிக்கும் நபர்கள் குறித்த பல்வேறு வகையான பதிவுகளை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் அடிக்கடி பகிந்து வருகிறார்.

கர்நாடகா:மாஜி PM தேவேகவுடா குடும்பத்தில் பிரளயம்! ஹாசன் தொகுதிக்கு முட்டிமோதும் மகன்-மருமகள்! அடடா

English summary

Famous industrialist Anand Mahindra has posted a video on his Twitter page about the innovative Jetsuit travel device being developed to be of great use in rescue operations. Many netizens are posting their opinions about this innovative jet suit.