விர்ஜின் கேலடிக்.. சாத்தியமாகும் விண்வெளி சுற்றுலா- வெற்றிகரமாக பயணத்தை தொடங்கிய யூனிட்டி22 விண்கலம்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் தனியார் நிறுவனமான விர்ஜின் கேலடிக் நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான யூனிட்டி 22 விண்கலம் மூலம் பிரிட்டன் கோடீஸ்வர் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் உள்ளிட்ட எட்டு பேர் விண்வெளிக்கு தங்கள் பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளனர்.

அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான விர்ஜின் கேலடிக் மனிதர்களை விண்வெளிக்கும் அனுப்பும் சோதனைகளைத் தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது.

இந்நிலையில், தற்போது முதல் முறையாக முழு அளவிலான விண்வெளி குழுவைக் கொண்ட ராக்கெட் மூலம் மனிதர்கள் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த ராக்கெட் ஈஸ்டன் நேரப்படி காலை 9 மணிக்கு(6.30 pm IST) விண்ணில் ஏவப்பட இருந்தது. இருப்பினும், இரவு நிலவிய மோசமான வானிலை காரணமாகக் காலையில் ராக்கெட் செட்அப் பணிகளைத் தொடக்கத் தாமதம் ஆனது.

இதையடுத்து ஈஸ்டன் நேரப்படி காலை 10.30 மணிக்கு (8pm IST) ராக்கெட் ஏவப்பட்டது. நியூ மெக்சிகோவில் உள்ள ஸ்பேஸ்போர்ட் அமெரிக்க ஏவுதளத்திலிருந்து இந்த ராக்கெட் விண்வெளிக்குத் தனது பயணத்தைத் தொடங்கியது.

இதில் விர்ஜின் தலைவர் ரிச்சர்ட் பிரான்சன், இரண்டு பைலட்கள் டேவ் மெக்காய், மைக்கல் மசூச்சி ஆகியோர் விண்ணிற்குச் செல்கின்றனர் மேலும், மூத்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் பெத்த மோசஸ், எஞ்சினியர் கோலின் பென்னட் ஆகியோரும் உடன் பயணிக்கின்றனர். குறிப்பாக இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஸ்ரீஷா பண்ட்லாவும் இதில் விண்வெளிக்குச் செல்கின்றனர்.

English summary

Virgin Galactic has slightly delayed the planned launch of its Unity 22 mission with billionaire founder Richard Branson today (July 11) due to some bad weather in New Mexico.