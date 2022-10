ரிஷி சுனக் பெயரை 'ரஷீத் சனூக்' என்று உச்சரித்த ஜோ பைடன்.. கலாய்த்து மீம்ஸ் போட்ட நெட்டிசன்கள்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: இங்கிலாந்து நாட்டின் புதிய பிரமராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள ரிஷி சுனக்கின் பெயரை தீபாவளி கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியின் போது அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் தவறாக உச்சரித்தார். தற்போது இதை வைத்து சமூக வலைத்தளத்தில் மீம்ஸ்கள் பரவி வருகின்றன.

அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் வெள்ளை மாளிகையில் நடந்த தீபாவளி கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டார்.

அப்போது ஜோ பைடன், இங்கிலாந்து நாட்டின் புதிய பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்ட இந்திய வம்சாவளியான ரிஷி சுனக்கிற்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

US President Joe Biden mispronounced the name of Rishi Sunak, who has been chosen as the new Prime Minister of England, during the Diwali celebration. Currently, memes are spreading on social media about this.