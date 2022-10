இந்தியாவைபோல் அமெரிக்காவில் களைகட்டிய தீபாவளி.. கமலா ஹாரீஸ், டொனால்ட் ட்ரம்ப் உற்சாக கொண்டாட்டம்

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: இந்தியாவை போல் அமெரிக்காவில் பல இடங்களில் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட்டம் களைகட்டியுள்ளது. அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரீஸ், முன்னாள் அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஆகியோர் தங்கள் வீடுகளில் நேற்று தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடினார். அதேபோல் நாளை மறுநாள் அமெரிக்க அதிபர் ஜோபைடன், அதன்பிறகு அக்டோபர் 26ம் தேதி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆன்டனி பிளிங்கன் உள்ளிட்டவர்கள் கோலாகலமாக தீபாவளி கொண்டாட ஏற்பாடுகள் செய்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் இந்து பண்டிகையான தீபாவளி வெகுவிமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டும் வரும் 24ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது.

புத்தாடை வாங்கி பொதுமக்கள் தீபாவளி கொண்டாட தயாராகி வருகின்றனர். நாளை மறுநாள் தீபாவளி என்பதால் முக்கிய பஜார்களில் பொதுமக்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது.

தீபாவளிக்கு தீபாவளி.. இட்லி கறிக்குழம்பு..கூடவே அம்மா சுட்ட முறுக்கு அதிரசம்

