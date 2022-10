வேகமாக மோதியது விண்கல்.. 1 மாதங்களாக குலுங்கிய பூமி.. அழிந்தது டைனோசர் இனம்!

Washington

வாஷிங்டன்: டைனோசர்கள் இனம் அழிவதற்கு காரணமாக கருதப்பட்ட விண்கல் விழும்போது பூமி ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக குலுங்கியதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் புது தகவல்களை தெரிவித்துள்ளனர்.

பூமியில் வாழ்ந்த மிகப்பெரும் உயிரினம் என்று சொல்லப்படும் டைனோசர்கள் 66 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அழியத்தொடங்கிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

விண்ணில் இருந்து பூமியின் மீது பெரிய விண்கல் மோதல் நடைபெற்று அதனால், இந்த டைனோசர்கள் இனம் அழியத்தொடங்கியது என்பதை கேள்வி பட்டு இருக்கிறோம்.

A meteorite believed to have caused the extinction of the dinosaurs rocked the Earth for more than a month, researchers have reported.