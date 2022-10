‛எரிந்த முடி’.. ‛சென்ட்’ விற்பனையில் இறங்கிய எலான் மஸ்க்.. ஒரு பாட்டில் விலையை பாருங்க.. தலைசுத்துதா?

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: உலக பணக்காரர்களில் முதலிடத்தில் உள்ள எலான் மஸ்க் புதிதாக வாசனை திரவியம் தொழிலில் இறங்கி உள்ளார். இதையடுத்து அவர் தனது ட்விட்டர் பயோவை ‛வாசனை திரவிய விற்பனையாளர்'' என மாற்றம் செய்துள்ளார். எரிந்த முடி என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த வாசனை திரவியத்தின் விலையை கேட்டு இந்தியர்கள் தலைசுத்தி போய்உள்ளனர்.

உலக பணக்காரர்களில் முதலிடத்தில் இருப்பவர் எலான் மஸ்க். டெஸ்லா நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரியாக இருக்கும் இருவர் தான் விண்வெளி துறையில் சாதிக்கும் ‛ஸ்பேஸ் எக்ஸ்' நிறுவனத்தில் தலைமை அதிகாரியாக உள்ளார்.

இவர் சமூக வலைதளங்களில் மிகவும் ஆக்டிவ்வாக இருக்கிறார். குறிப்பாக ட்விட்டரில் இவர் பதிவிடும் ஒவ்வொரு பதிவும் அதிகம் கவனம் ஈர்க்கும்.

English summary

Elon Musk, the world's richest man, has launched perfume business. He has since changed his Twitter bio to 'Perfume Salesman'. Named as Burnt Hair, Indians are left wondering the price of this perfume.