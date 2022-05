வச்சார் பாரு ஆப்பு..! ட்விட்டர் யூசர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த எலான் மஸ்க்! இனி ட்விட்டருக்கும் கட்டணமா?

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : சாதாரண பயனாளர்களுக்கு டுவிட்டர் எப்போதும் இலவசமாக இருக்கும் எனவும், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் ட்விட்டரை பயன்படுத்த சிறிது கட்டணம் வசூலிக்கலாம் என ட்விட்டரை வாங்கியுள்ள எலான் மஸ்க் கூறியுள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஸ்பேஸ் எக்ஸ், டெல்ஸ்லா உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் நிறுவன தலைவரும், தற்போதைய நிலையில் உலகின் நம்பர் ஒன் பணக்காரருமான எலான் மஸ்க் கடந்த சில மாதங்களாக தனது பார்வையை உலக அளவில் பிரபல சமூக வலைதளமான ட்விட்டரின் பக்கம் திருப்பினார்

கடந்த நில நாட்களுக்கு முன்னர் ட்விட்டர் பயனர்களுக்கு முழு சுதந்திரத்தை வழங்கவில்லை எனவும், தனியுரிமை என்ற பெயரில் கருத்துரிமையை பாதிக்கிறது எனவும் அவர் குற்றம் சாட்டியிருந்த நிலையில் அவர் எடுத்த அதிரடி முடிவுதான் ட்விட்டரை முழுமையாக கைப்பற்றுவது.

English summary

Elon Musk, who bought Twitter, has said that Twitter will always be free for ordinary users and that businesses and government officials may charge a small cost to use it.