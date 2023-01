கிட்ட வந்து.. கட்டிப்பிடித்து! "ஐயோ.." பெண் அதிகாரி ஆசைக்கு இணங்காத ஊழியரை பணி நீக்கம் செய்த கூகுள்?

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: கூகுள் நிறுவனம் தனது வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு மிகப் பெரிய ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ள நிலையில், முன்னாள் கூகுள் அதிகாரி சில பரபர குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.

இந்த 2023ஆம் ஆண்டு யாருக்கும் அவ்வளவு ஈஸியாக இருக்காது போல. கொரோனா முடிந்தாலும் கூட.. அதனால் ஏற்பட்ட பொருளாதார பாதிப்புகள் உலக நாடுகளை வைத்துச் செய்யத் தொடங்கியுள்ளது.

இலங்கை, பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளில் இருந்து எந்த நாடும் இதில் இருந்து தப்பவில்லை. அமெரிக்காவில் விலைவாசி உயர்வைக் கட்டுப்படுத்த அந்நாட்டின் மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தைத் தொடர்ந்து உயர்த்தி வருகிறது.

குழந்தையை பிரசவித்த சில மணி நேரங்களில்.. வேலையை விட்டு தூக்கிய கூகுள் ஊழியர்.. தொடரும் சோக கதைகள்

English summary

Google employee says he was fired after he rejects his top woman executive request: Google is making biggest layoff in its history