"ஜன்னல் ஓர இருக்கைக்காக" பெண் பயணிகளுக்கு இடையே கடும் சண்டை.. பஸ்-ல இல்லீங்க.. விமானத்தில்!

பிரேசில் நாட்டில் விமானத்தில் ஜன்னல் ஓர இருக்கைக்காக பெண் பயணிகள் இடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டது.

Washington

வாஷிங்டன்: பிரேசில் நாட்டில் ஜன்னல் ஓர இருக்கைக்காக பெண் பயணிகள் இடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டது. பெண் பயணிகள் ஒருவரை ஒருவர் மாறி மாறி தாக்கிக் கொண்டனர். இதனால், விமானம் டேக் ஆஃப் செய்வது நிறுத்தப்பட்டு இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாக புறப்பட்டு சென்றது.

பேருந்துகளில் சீட் பிடிப்பதற்கும், துண்டு போட்டு சீட் பிடித்த இடத்தில் வேறு பயணி அமர்ந்து விட்டதாகவும் அடிக்கடி பயணிகளுக்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்படுவதை பார்த்திருப்போம்.

சில நேரங்களில் கைகலப்பாகி காவல் நிலையங்கள் வரைக்கு கூட பஞ்சாயத்து போகும் அளவுக்கெல்லாம் கூட சண்டைகள் நடைபெற்று இருக்கிறது.

