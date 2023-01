வானில் நடக்கும் பேரதிசயம்..50 ஆயிரம் ஆண்டு கழித்து பூமி பக்கம் வரும் அரிய பச்சை நிற வால் நட்சத்திரம்

Washington

வாஷிங்டன்: 50 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அரிய வால் நட்சத்திரம் ஒன்று பூமியை நெருங்கி வர இருக்கிறது. அரிய பச்சை நிற இந்த வால் நட்சத்திரத்தை வெறும் கண்களாலே இரவு நேரங்களில் பார்க்க முடியும் என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். பிப்ரவரி 1 முதல் 2 ஆம் தேதிக்குள் இந்த அரிய வானியல் நிகழ்வு நடைபெறலாம் என எதிர்பார்ப்பதாகவும் நாசா விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர்.

பிரபஞ்சம் எண்ணிலடங்காத சூரியக் குடும்பங்களையும், நட்சத்திரக் கூட்டங்களையும் உள்ளடக்கியது.

ஒவ்வொரு சூரியக் குடும்பத்திலும் எண்ணற்ற கோள்கள் உள்ளன. பல்வேறு பேரதிசயங்களை கொண்டஇந்த பிரபஞ்சம் தொடர்பான ஆய்வுகளில் பல்வேறு நாட்டு விஞ்ஞானிகளும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

50,000 ஆண்டு அதிசயம்.. பிப்.,1ல் பூமி வரும் வால்நட்சத்திரம்.. வெறும் கண்களாலே பார்க்கலாம்.. அபூர்வம்

After 50 thousand years a rare comet is coming close to Earth. Researchers say that this rare green comet can be seen with the naked eye at night. NASA scientists also say that they expect this rare astronomical event to take place between February 1 and 2.