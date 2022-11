அமெரிக்காவுக்கே விபூதி அடித்த ரஷ்யா.. ஒரே அடியாக ராணுவத்திலேயே ஊடுருவல்! மிரண்டுபோன டாப் அதிகாரிகள்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: உலக வல்லரசு நாடாகக் கருதப்படும் அமெரிக்க ராணுவத்திலேயே ரஷ்ய நிறுவனம் ஒன்று ஊடுருவி உள்ளது.

அமெரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் எப்போதுமே ஏழாம் பொருத்தம் தான். இரு நாடுகளுமே மற்ற நாட்டை மிகக் கடுமையாக விமர்சிப்பதை எப்போதும் வாடிக்கையாகவே கொண்டு இருக்கும்.

அமெரிக்காவின் எந்தவொரு தொழில்நுட்பத்தையும் ரஷ்யா பயன்படுத்தாது. ரஷ்யாவின் எந்தவொரு தொழில்நுட்பத்தையும் அமெரிக்கா பயன்படுத்தாது. கொரோனா வேக்சினிலும் இந்த நிலை தொடர்ந்ததைப் பார்த்து இருப்போம்.

English summary

Russian company presents itself as based in the United States and Finds Its Way In US Army: Russian company intruded into US Army.