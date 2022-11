"மனிதர்களே ஒரு வேற்று கிரகவாசிகள் தான்" பறக்கும் தட்டில் பூமிக்கு வந்தனர்.. அப்பல்லோ விஞ்ஞானி!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான நாசா வேற்று கிரகவாசிகள் தொடர்பாக ஆய்வு செய்து வருகிறது. இந்நிலையில், அப்பல்லோ திட்டத்தில் பணியாற்றிய விஞ்ஞானி, மனிதர்களே ஒரு வேற்று கிரகவாசிகள் தான் என்றும், வேறு கிரகத்தில் இருந்து பறக்கும் தட்டு மூலம் மனிதர்கள் பூமிக்கு வந்தனர் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

வேற்று கிரக வாசிகள் குறித்து அவ்வப்போது வியக்கும் படியாக பல தகவல்கள் வெளி வந்து கொண்டிருக்கும்.

ஹாலிவுட் படங்களை மிஞ்சும் வகையில் மேலை நாடுகளில் சிலர் வேற்று கிரகவாசிகளை பார்த்தாக கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்துவதெல்லாம் சர்வ சாதாரணமான விஷயமாக உள்ளது.

English summary

NASA, the American space agency, is researching extraterrestrials. In this case, the scientist who worked on the Apollo program said that humans are aliens and that humans came to earth by flying saucers from another planet.