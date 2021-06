இப்போதைய நிலைமை ரொம்ப மோசம்.. கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த சில ஆண்டுகள் வரை ஆகும்.. அமெரிக்கா வார்னிங்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: தற்போதைய நிலை தொடர்ந்தால் கொரோனா வைரசைக் கட்டுப்படுத்த பல ஆண்டுகள் வரை ஆகலாம் என்று பான் அமெரிக்கன் சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

உலகையே கடந்த 2 ஆண்டுகளாகப் புரட்டிப் போட்டுக் கொண்டு இருப்பது கொரோனா வைரஸ் தான். கொரோனா காரணமாகப் பின்தங்கிய, வளரும் நாடுகள் மட்டுமன்றி முன்னேறிய நாடுகள்கூட மிகப் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டன.

கடுமையான ஊரடங்கு, தடுப்பூசி பணிகள் என பல்வேறு முயற்சிகள் மூலம் ஒவ்வொரு நாடும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த கடும் முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது.

English summary

COVID-19 spread will continue and will take years to be controlled says Pan American Health Organization (PAHO). It also calls world countries to share excess vaccine doses.