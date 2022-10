‛‛ரகசியம்’’.. ஐநா பொதுச்சபையில் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக வாக்களித்து கைவிட்ட இந்தியா.. ஒரே பரபரப்பு

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்துள்ளது. இந்நிலையில் உக்ரைனின் 4 பிராந்தியங்களை ரஷ்யா சட்டவிரோதமாக இணைத்ததை கண்டிக்கும் வரைவு தீர்மானத்தின் மீது ஐநா பொதுச்சபையில் ரகசிய வாக்கெடுப்பு நடத்தகோரிய ரஷ்யாவின் கோரிக்கையை நிராகரிக்க இந்தியா வாக்களித்துள்ளது. மேலும் 100 நாடுகளுடன் இணைந்து பொது வாக்கெடுப்பை இந்தியா கோரியுள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வருகிறது. இருநாடுகள் இடையே எல்லை பிரச்சனை இருந்த நிலையில் உக்ரைன் அமெரிக்காவின் நாட்டோ படையில் சேர முயன்றது.

இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ரஷ்யா கடந்த பிப்ரவரி 24ல் உக்ரைன் மீது போர் நடவடிக்கையை துவங்கியது. இந்த போர் நடவடிக்கை 8 மாதமாக தொடர்ந்து வருகிறது.

English summary

Russia has starts a war on Ukraine. Meanwhile, India has voted to reject Russia's request for a secret vote in the UN General Assembly on a draft resolution condemning Russia's illegal annexation of 4 regions of Ukraine. India joins 100 other countries in demanding a referendum.