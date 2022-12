மிகப்பெரிய சக்தியாக மாறிவரும் இந்தியா! அமெரிக்காவின் நட்பு நாடாக இருக்காது.. வெள்ளை மாளிகை ‛மெசேஜ்’

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: இந்தியா நாடுகளுக்கு இடையேயான ராஜாங்க ரீதியிலான உறவுகளில் தனித்துவமான கொள்கைகளை கொண்டுள்ளது. இதனால் இந்தியா, அமெரிக்காவின் நட்பு வட்டாரத்தில் நீண்டகாலம் இருக்காது. மாறாக இந்தியா மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்த சுதந்திரமான நாடாக மாறும். தற்போதைய சூழலில் இந்தியா மிகப்பெரிய சக்தியாக மாற வேண்டும் என்ற விருப்பத்துடன் செயல்பட்டு வருகிறது என அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகையின் ஆசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் கர்ட் கம்ப்பெல் கூறினார்.

அமெரிக்காவில் உள்ள வெள்ளை மாளிகையில் உயரதிகாரியாக இருப்பவர் கர்ட் கம்ப்பெல். இவர் வெள்ளை மாளிகையின் ஆசிய ஒருங்கிணைப்பாளராக பொறுப்பு வகித்து வருகிறார்.

இவர்நேற்று ஆஸ்பென் பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பு கூட்டத்தில் பங்கேற்றார். இந்த கூட்டத்தின்போது அவரிடம் இந்தியா பற்றி பல்வேறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது. இந்த கேள்விகளுக்கு கர்ட் கம்ப்பெல் கூறியதாவது:

English summary

India has unique principles in diplomatic relations between countries. As a result, India will not be an ally of America for long. Instead India will become a superpower. And India will function as an independent country. In the current environment, India is working with the desire to become a superpower says Kurt Campbell, US White House Asia Coordinator.