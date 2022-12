இனி இந்த நாட்டிற்கு விசா இன்றி பயணிக்க முடியாது.. இந்தியர்களுக்கு திடீர் கட்டுப்பாடு

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: சுற்றுலாப்பயணிகளை கவரவும் வேறு சில காரணங்களுக்காகவும் சில நாடுகள் விசா இல்லாமல் குறிப்பிட்ட நாட்கள் வரை தங்கிக்கொள்ள சில நாடுகளுக்கு அனுமதி அளிக்கின்றன. அந்த வகையில் மாலத்தீவுகள், இந்தோனேசியா போன்ற நாடுகளுக்கு விசா இன்றி இந்தியர்கள் செல்ல முடியும். இதேபோன்ற சலுகையை வழங்கி வந்த ஐரோப்பிய நாடு ஒன்று இந்தியார்களுக்கான சலுகையை ரத்து செய்துள்ளது. அது எந்த நாடு என்று விரிவாக பார்க்கலாம்.

ஒரு நாட்டு குடிமக்கள் மற்றொரு வெளி நாட்டிற்கு சுற்றுலா மற்றும் பணி நிமித்தம் என பல்வேறு காரணங்களுக்காக செல்ல வேண்டும் என்றால் விசா பெறுவது அவசியம்.

இந்திய குடிமக்கள் அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் உரிய முறையில் விசா பெற்ற பிறகே அந்த நாட்டிற்குள் பயணம் செய்ய முடியும்.

புது ரெக்கார்ட்! அமெரிக்காவில் படிக்க இந்தியர்கள் ஆர்வம்! அதிகரித்த விசா.. இந்த டேட்டாவை பாருங்க!

English summary

Some countries allow visa-free stay for a certain number of days to attract tourists and for some other reasons. In that way Indians can visit countries like Maldives, Indonesia without visa. A European country which had been offering a similar offer has canceled the offer for Indians. Let's see in detail which country it is.