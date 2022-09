அடேங்கப்பா.. சர்ரென வானில் பறக்கும் ‛பைக்’.. நவீன தொழில் நுட்பத்துடன் கண்டுபிடிப்பு! விலைய பாருங்க

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: உலகில் முதல் முறையாக விமானம் போல் வானில் பறக்கும் ‛பைக்கை' ஜப்பான் நாட்டு நிறுவனம் கண்டுப்பிடித்துள்ளது. இந்த பறக்கும் ‛பைக்' அடுத்த ஆண்டு அமெரிக்காவில் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ள நிலையில் அதன் விலை உள்ளிட்ட பிற விபரங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

உலகில் தொழில்நுட்பம் வளரவளர புதிய கண்டுப்பிடிப்புகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் பல்வேறு துறைகளில் அதிநவீன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன.

குறிப்பாக போக்குவரத்து துறையில் தினமும் புதிய தொழில்நுட்பங்களுடன் வாகனங்கள் அறிமுகம் ஆகி வருகின்றன. பெட்ரோல், டீசலில் வாகனங்கள் இயங்கி வரும் நிலையில் அதுசார்ந்த ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

English summary

For the first time in the world, a Japanese company has invented a 'bike' that flies in the sky like an airplane. While this flying bike will be launched in the United States next year, other details including its price have been revealed.