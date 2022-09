சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியிலும் கிளுகிளுப்பு.. பெண் வழக்கறிஞருடன் டேட்டிங் செய்த ஜானி டெப்?.. பரபர தகவல்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: 'பைரட்ஸ் ஆப் தி கரிபியன்' படங்களின் மூலம் உலகெங்கும் ரசிகர்களை பெற்ற ஜானி டெப், பெண் வழக்கறிஞருடன் டேட்டிங் செய்து வருவதாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகம் பேசப்பட்டு வருகிறது.

ஜானி டெப் என்று சொன்னால் எத்தனை பேருக்கு தெரிகிறதோ இல்லையோ, ஜாக் ஸ்பாரோ என்று சொன்னால் அறியாத சினிமா விரும்பிகளே இருக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்லலாம்.

அந்த அளவுக்கு 'பைரட்ஸ் ஆப் தி கரிபியன்' படங்களின் மூலம் உலகெங்கும் ரசிகர்களை பெற்றவர் ஜானி டெப்.

பைடன் பதவியேற்பு விழா... வீரர்கள் குவிப்பு... விமானங்களுக்கு தடை... உச்சகட்ட பாதுகாப்பில் வாஷிங்டன்

English summary

The news that Johnny Depp, who gained fans worldwide with the films 'Pirates of the Caribbean', is dating a female lawyer is being talked about a lot among fans.