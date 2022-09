ஜான் சீனா கின்னஸ் சாதனை.. உடல்நலம் பாதித்த 650 குழந்தைகளின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றி அசத்தல்!

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்ட 2 வயது முதல் 18 வயது நிரம்பியவர்களின் 650 பேரின் ஆசைகளை நிறைவேற்றி அசத்திய மல்யுத்த வீரர் ஜான் சீனா உலக சாதனை படைத்து கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றார்.

இந்தியா உள்பட உலகம் முழுவதும் WWE எனும் மல்யுத்தப்போட்டிக்கு மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. இந்த மல்யுத்த போட்டி என்பது 80s, 90s கிட்ஸ்களுக்கும் இன்றும் கூட ‛பேவரைட்டாக' தான் உள்ளது.

இந்நிலையில் தான் WWE மல்யுத்த போட்டியில் சிறப்பான செயல்பாட்டால் உலகம் முழுவதும் ஏராளமான ரசிகர்களை பெற்றவர் தான் ஜான் சீனா.

அசத்தும் இந்தியா.. உலகின் 3வது பெரிய பொருளாதாரமாக விரைவில் மாறும்.. ஆனந்த் மஹிந்திரா கணிப்பு

English summary

WWE wrestler John Cena made a world record by fulfilling the wishes of 650 people from 2 years to 18 years of age and was listed in the Guinness Book of World Records.