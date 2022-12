என்னையும் போட்டோ எடுங்க..புதுமண தம்பதியின் போட்டோஷூட்டில் குட்டி சேட்டை செய்த குரங்கு..க்யூட் வீடியோ

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: திருமண போட்டோ ஷூட் நடத்தி கொண்டு இருந்த போது அழையா விருந்தாளியாக வந்த குரங்கு ஒன்று போட்டோ ஷூட்டில் புகுந்து குட்டிச் சேட்டை செய்ததோடு மணமகன் மீது ஏறி அமர்ந்து அட்டகாசம் செய்தது. இது தொடர்பான வீடியோ காட்சி ஒன்று இணையத்தில் பரவி பலரையும் ரசிக்க வைத்துள்ளது.

திருமணம் என்பது ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் மறக்க முடியாத தருணம் ஆகும். இந்த திருமண நிகழ்ச்சியை புகைப்படங்களாகவும் வீடியோ பதிவுகளும் பாதுகாப்பாக வைத்திருந்து உறவினர்களுக்கு எல்லாம் காட்டி தம்பதிகள் மகிழ்வதுண்டு.

ஏன் தங்கள் பேரக்குழந்தைகளிடம் கூட காட்டுவதற்காக அதை பத்திரப்படுத்தி வைத்துகொள்கின்றனர்.

அகவிலைப்படி உயர்வு மட்டுமே கிடைத்தது.. அதுக்கும் போராட்டம்! ஜனவரியில் போராட தயாராகும் ஜாக்டோ ஜியோ!

English summary

While conducting a wedding photo shoot, a monkey who came as an uninvited guest entered the photo shoot and made small jokes and a video of him sitting on the groom has spread on the internet and has made many people enjoy it.