எனது முதல் குழந்தை என் கைகளிலேயே இறந்து போனது.. எலான் மஸ்க் வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு சோகமா?

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: என்னுடைய முதல் மகன் பிறந்த 10 வாரங்களிலேயே எனது கைகளிலேயே உயிரை இழந்து விட்டதாகவும் அவனது இதய துடிப்பை உணர்ந்தேன் என்றும் எலான் மஸ்க் உருக்கமாக ட்விட் பதிவிட்டு இருக்கிறார்.

பிரபல முன்னணி சமூக வலைத்தள நிறுவமான ட்விட்டரை கடந்த மாதம் 44 பில்லியன் டாலர் ( சுமார் 3.5 லட்சம் கோடி) கொடுத்து எலான் மஸ்க் விலைக்கு வாங்கினார்.

ட்விட்டரை வாங்கியதில் இருந்தே பல்வேறு அதிரடிகளை எலான் மஸ்க் எடுத்து வருகிறார்.

English summary

My first son died in my arms 10 weeks after his birth, Elon Musk tweeted that he felt his heartbeat.