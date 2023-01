50,000 ஆண்டு அதிசயம்.. பிப்.,1ல் பூமி வரும் வால்நட்சத்திரம்.. வெறும் கண்களாலே பார்க்கலாம்.. அபூர்வம்

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: சூரியனை கோள்கள் சுற்றி வருவது போல் ஏராளமான வால் நட்சத்திரங்களும் வலம் வருகின்றன. இந்நிலையில் தான் கடந்த ஆண்டு புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வால்நட்சத்திரம் ஒன்று மிகவும் பிரகாசமாக பூமிக்கு அருகே வந்து செல்ல உள்ளது. 50,000 ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நிகழும் இந்த அதிசயத்தை நாம் வெறும் கண்களால் பார்க்கலாம்.

வானில் தினமும் ஏராளமான அரிய நிகழ்வுகள் நடந்து வருகின்றன. இதில் சில நிகழ்வுகளை நாம் கண்களால் பார்க்க முடியும். பல நிகழ்வுகளை நம்மால் பார்க்க முடியாத சூழல் உள்ளது.

இதற்கிடையே வானியல் நிகழ்வுகள் சார்ந்த ஆராய்ச்சிகள், ஆய்வுகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதில் மனிதர்கள் அரியாத பல்வேறு புதிய தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

English summary

Just as the planets revolve around the sun, so do many comets. In this case, a comet that was newly discovered last year is about to come closer to Earth in a very bright way. We can see this miracle that happens once in 50,000 years with our naked eyes.