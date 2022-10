‛அணு ஆயுதங்கள்’.. உலகில் மிக ஆபத்தான நாடாக பாகிஸ்தான்.. அமெரிக்க அதிபர் ஜோபைடன் திடீர் எச்சரிக்கை

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: ‛‛அணு ஆயுதங்கள் வைத்துள்ள பாகிஸ்தான் உலகிலேயே மிகவும் ஆபத்தான நாடாக உள்ளது'' எனக்கூறிய அமெரிக்க அதிபர் ஜோபைடன் அதற்கான காரணம் குறித்தும் திடீரென்று பேசி இருப்பது உலக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் உள்ள லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் ஜனநாயக கட்சியின் நாடாளுமன்ற பிரசாரக்குழு வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் அமெரிக்க அதிபர் ஜோபைடன் பேசினார். பிற நாடுகள் உடனான அமெரிக்காவின் வெளியுறவு கொள்கை குறித்து அதிபர் ஜோபைடன் பேசினார்.

Pakistan is the most dangerous country in the world with nuclear weapons'' has caused a great stir in the world politics because of US President Joe Biden's sudden speech.