நிதி தாங்க.. இறந்த மகனின் அஸ்தியை நிலவிற்கு அனுப்பும் பெற்றோர்.. பின்னனியில் நெகிழ்ச்சி கதை!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தில் உள்ள ஒரு பெற்றோர், நிலாவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற தங்கள் மகனின் ஆசையை, மகன் இறந்துவிட்டாலும் எப்படியாவது அவனது ஆசையை நிறைவேற்றிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் நிதி திரட்டி வருகின்றனர்.

மனதை கரைய வைக்கும் இந்த உருக்கமான சம்பவம் குறித்த தகவல்கள் வருமாறு;- புளோரிடா மாகாணத்தை சேர்ந்த தம்பதி கோரி மற்றும் ஸ்காட் கல்லாகர். இந்த தம்பதியின் மகன் மேத்யூ.

இவனுக்கு 5 வயதில் இருந்தே எப்படியாவது விண்வெளி வீரர் ஆகிவிட வேண்டும் என்பது கனவு. மற்ற சிறுவர்கள் போல் அல்லாமல் விளையாட்டிலும் கூட தன்னை விண்வெளி வீரர் என நினைத்துக்கொண்டு அவர்களின் அசைவுகள் படியே செய்து காட்டி குறும்புத்தனம் காட்டி வந்தான். விண்வெளி வீரர்களைக் கண்டு அவர்களுடன் புகைப்படம் எடுப்பதிலும் அலாதி பிரியம் காட்டிவந்துள்ளான்.

