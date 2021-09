அமெரிக்கா வந்தார் பிரதமர் மோடி.. இன்று துணை அதிபர் கமலா ஹாரிசை சந்தித்து பேச்சு

Washington

வாஷிங்டன் : நேற்று டெல்லியில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் அமெரிக்கா புறப்பட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று அதிகாலை வாஷிங்டன் வந்தடைந்தார். அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இந்திய நேரப்படி இன்று இரவு பிரதமர் மோடி, அமெரிகக துணை அதிபர் கமலா ஹாரிசை சந்தித்து பேசுகிறார்.

அமெரிக்காவில் உள்ள நியூயார்க் நகரில் ஐ.நா. பொதுச்சபை கூட்டம் கடந்த 14ஆம் தேதி தொடங்கி நடந்து வருகிறது. 25ம் தேதி நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் 100 க்கும் மேற்பட்ட உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் நேரில் கலந்து கொள்கிறார்கள்.

அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன், ஜோர்டான் மன்னர் இரண்டாம் அப்துல்லா, பிரேசில் அதிபர் ஜெயிர் போல்சொனரோ, இஸ்ரேல் பிரதமர் நப்தாலி பென்னட், பாலஸ்தீன அதிபர் மகமூத் அப்பாஸ் உள்பட பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்கள் இந்த பொதுச்சபை கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கிறார்கள்.

இதேபோல் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் பங்கேற்கிறார்.

பிரதமர் மோடி அமெரிக்க பயணம்.. ஆப்கனுக்கு நோ, பாகிஸ்தானுக்கு யெஸ்.. திடீர் முடிவுக்கு என்ன காரணம்??

English summary

Prime Minister Narendra Modi, who left Delhi yesterday on a private plane, arrived in Washington this morning. He was given an enthusiastic welcome. Tonight, Prime Minister Modi will meet US Vice President Kamala Harris. Meets US President Biden tomorrow.