'வாவ்' சூப்பரா இருக்கே.. குவைத்தில் அரிதாக பெய்த ஆலங்கட்டி மழை.. வியந்து பார்த்த மக்கள்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: உலகின் மிகவும் வெப்பமான நாடுகளில் ஒன்றாக அறியப்படும் குவைத்தில் ஆலங்கட்டி மழை பெய்தது. அரிதாக பெய்த இந்த ஆலங்கட்டி மழையை குவைத் மக்கள் வியந்து பார்த்தனர். அங்குள்ள சிறுவர்களும் மகிழ்ச்சியில் ஆலங்கட்டிகளை கையில் எடுத்து விளையாடி மகிழ்ச்சியுடன் ஆட்டம் போட்டனர்.

உலகின் மிக வெப்பமான நாடுகளில் குவைத். மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஒன்றான குவைத் பாலைவனம் மிகுந்த நாடாகும்.

எண்ணெய் வளம் மிக்க இந்த நாடு செல்வ செழிப்புமிக்க நாடாகவும் விளங்குகிறது.

கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசியில் மழை பெய்யுமாம்..ரெயின் கோட் அவசியம்

English summary

Kuwait, known as one of the hottest countries in the world, experienced hailstorms. The people of Kuwait were amazed by this rare hailstorm. The children there were also happily playing with hailstones in their hands.