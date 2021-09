அல்கொய்தா ஆட்டம் ஆரம்பம்.. 2 ஆண்டுகளில் அமெரிக்கா மீது மீண்டும் தாக்குதல்.. வெளியான பகீர் தகவல்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: அல்கொய்தா பயங்கரவாத அமைப்பு ஆப்கனில் மீண்டும் தன்னை வளர்த்துக் கொண்டு, அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அமெரிக்கா மீது தாக்குதல் நடத்த வாய்ப்புள்ளதாக அமெரிக்க உளவுத் துறை அதிகாரி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

கடந்த 20 ஆண்டுகளாக அமெரிக்கப் படைகள் ஆப்கனில் இருந்தன. இந்த காலகட்டத்தில் ஆப்கனில் இருந்து பயங்கரவாதிகள் ஒடுக்கப்பட்டன, அதேபோல தாலிபான் ஆட்சியும் வீழ்த்தப்பட்டது.

அதேநேரம் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன், ஆப்கனில் இருந்து அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறத் தொடங்கின. அப்போதே தாலிபான்கள் ஆப்கன் படைகள் மீது தாக்குதல் நடத்தத் தொடங்கினர்.

English summary

US intelligence agencies said that al-Qaeda may be able to attack the US in one or two years. Afghan conflict latest updates.