வாடகைத்தாய் முறை: "மருமகளுக்காக பேரக்குழந்தை பெற்று கொடுத்த 56 வயது மாமியார்".. நெகிழ்ச்சி!

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் கர்ப்பபை அகற்றப்பட்ட மருமகளுக்கு வாடகைத்தாய் முறையில் மாமியார் ஒருவர் குழந்தை பெற்று கொடுத்துள்ள சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஞ்ஞானம் அனைத்து துறைகளிலும் முன்னேறிவிட்டது. இதற்கு மருத்துவ துறையும் விதிவிலக்கல்ல.

அறுவை சிகிச்சை தொடங்கி உறுப்பு மாற்று சிகிச்சை வரை கற்பனை செய்ய முடியாத அளவுக்கு பல்வேறு சாதனைகளை மத்துவ விஞ்ஞானிகள் நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கின்றனர்.

English summary

The case of a mother-in-law giving birth to a daughter-in-law who had an abortion in the United States as a surrogate has created a sensation.