வேதனை அளிக்கிறது..போனை கீழே வைத்து விடுகிறேன்.. ஆனந்த் மகிந்திராவை உலுக்கிய அந்த கார்டூன்

வாஷிங்டன்: செல்போன் பயன்பாடு அதிகரித்த பிறகான காலத்தில், முதியோர்களின் நிலை இப்படித்தான் இருக்கும் என்ற கருத்தில் வரையப்பட்ட கார்ட்டூன் படத்தை தனது ட்விட்டரில் பகிர்ந்த ஆனந்த் மகிந்திரா, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் செல்போன் பயன்பாட்டை குறைக்கப் போவதாக பதிவிட்டு இருக்கிறார்.

இந்தியாவின் மிகவும் பிரபலமான தொழில் அதிபர் ஆனந்த் மகிந்திரா. மகேந்திரா குழுமங்களின் தலைவரான ஆனந்த் மகிந்திராவுக்கு சமூக வலைத்தளங்களில் தனி ரசிகர் பட்டாளமே உள்ளது எனலாம்.

அந்த அளவுக்கு படு ஆக்டிவாக ட்விட்டரில் ஆனந்த் மகிந்திரா பதிவுகளை போட்டு வருகிறார். சுமார் 10 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட பாலோயர்களை கொண்டுள்ள ஆனந்த் மகிந்திரா.

எல்லா நாளும் இல்லை..வார இறுதி நாட்களில் இப்படித்தான்..நெட்டிசன்களை ரசிக்க வைத்த ஆனந்த் மகிந்திரா

English summary

Anand Mahindra, who shared a cartoon on his Twitter, which was drawn on the idea that this is what the condition of the elderly will be like in the age after the increase in the use of cell phones, has posted that he is going to reduce the use of cell phones on Sundays.