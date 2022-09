"ஸ்லிப் ஆனா செதறிடுவ.. " வெடித்து சிதறும் எரிமலை.. அருகே நின்று செல்ஃபி எடுத்த சுற்றுலா பயணிகள்

Washington

oi-Jackson Singh

வாஷிங்டன்: பேராபத்தை உணராமல் வெடித்து சிதறும் எரிமலைக்கு அருகே சென்று சுற்றுலா பயணிகள் செல்ஃபி எடுக்கும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

இன்றைய தலைமுறையிரை செல்ஃபி மோகம் ஆட்டிப்படைத்து வருகிறது. எங்கு சென்றாலும் செல்ஃபி எடுத்து, அதை உடனடியாக ஃபேஸ்புக்கிலோ, இன்ஸ்டாகிராமிலோ போடுவதை ஒரு கடமையாகவே இளைஞர்கள் செய்து வருகின்றனர்.

அதிலும், அந்த செல்ஃபிகளுக்கு கொஞ்சம் அதிக லைக்ஸ் கிடைத்துவிட்டால் போதும். அவ்வளவுதான். தங்களை தாங்களே செலிபிரிட்டி ரேஞ்சுக்கு நினைத்துக் கொள்ளும் அவர்கள், வித்தியாச வித்தியாசமாக செல்ஃபி எடுக்க தொடங்கிவிடுவர். இது சில சமயங்களில் ஆபத்துக்கு வழிவகுத்துவிடும்.

English summary

In a very dangerous attempt, Few tourists went near volcona which is starting to explode and take selfies. The video goes viral on Internet.