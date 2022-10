ஒரு சிஇஓ என்றும் பாராமல்.. பராக் அகர்வாலை காவலர்கள் மூலம் வெளியேற்றிய மஸ்க்! அதிர வைக்கும் தகவல்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: ட்விட்டர் சமூக வலைத்தளத்தை எலான் மஸ்க் வாங்கியுள்ள நிலையில், அன்று தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்த சம்பவம் குறித்த தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்த டிஜிட்டல் உலகத்தில் சமூக வலைத்தளங்கள் தான் மிகவும் முக்கியமானதாக மாறி வருகிறது. பேஸ்புக், ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம் என்று பல்வேறு சமூக வலைத்தளங்கள் உள்ளன.

இருந்த போதிலும், உலகின் அனைத்து டாப் பிரபலங்களின் தேர்வாக ட்விட்டர் தான் இருக்கிறது. 140 வார்த்தைகளில் சுருக்கமாகச் சொல்ல வேண்டும் என்பதே ட்விட்டர் ஹிட் அடிக்க முக்கிய காரணம்.

வெளியே அனுப்பப்பட்ட ட்விட்டர் சிஇஓ பராக் அக்ரவால்.. வேலையிலிருந்தே நீக்கம்? எலான் மஸ்க் அதிரடி?

English summary

Parag Agrawal was escoted out from his own office as Elon Musk took over twitter: Parag Agrawal sacked on the first day of Elon Musk.