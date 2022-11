ஷாக்.. வானில் பறந்தபோதே 2 போர் விமானங்கள் பயங்கர மோதல்.. சல்லி சல்லியா நொறுங்கி தீப்பிடித்தது

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் நடந்த விமான கண்காட்சியில் நடுவானில் பறந்தபோது 2 போர் விமானங்கள் ஒன்றொடொன்று பயங்கரமாக மோதி தீப்பிடித்து சல்லி சல்லியாக நொறுங்கி தீப்பிழம்பாய் தரையில் விழுந்ததது. இதுதொடர்பான பதைபதைக்கும் வீடியோ தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

அமெரிக்கா டெக்சாஸில் டல்லாஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் விமான நிலையம் உள்ளது. இந்த விமான நிலையத்தில் விமான கண்காட்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது.

அதன்படி விமான கண்காட்சியில் பலரக விமானங்கள் பங்கேற்றன. இந்நிலையில் நேற்று விமான நிலையத்தில் விமான கண்காட்சி துவங்கி நடைபெற்று வந்தது.

English summary

Two fighter jets collided mid-air at an air show in the United States and burst into flames. The related video has now been released.